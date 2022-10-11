ООН призывает Ливию расследовать убийства мигрантов
Организация Объединенных Наций призвала власти Ливии провести "быстрое, независимое и прозрачное" расследование убийства 15 мигрантов, которые были убиты недалеко от города Сабрата.
Об этом сообщает ВВС.
Тела погибших были найдены в пятницу. Большинство из них сгорели внутри обугленной лодки.
Представители миссии ООН в Ливии заявили, что убийства были совершены в результате столкновений между конкурирующими бандами торговцев людьми. Миссия ООН потребовала привлечь виновных к ответственности.