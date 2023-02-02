



ООН критикует Ливан за медленное расследование убийства критика "Хизбаллы"

Эксперты ООН по правам человека выражают глубокую обеспокоенность медленными темпами расследования убийства ливанского интеллектуала Локмана Слима, которое произошло два года назад.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Власти Ливана обязаны провести полное расследование и привлечь к ответственности виновных в этом гнусном преступлении. Непроведение быстрого и эффективного расследования само по себе может представлять собой нарушение права на жизнь", - заявили эксперты.



Слим был найден мертвым в своей машине 4 февраля 2021 года, через день после того, как его семья объявила о его исчезновении. Его изрешеченное пулями тело было найдено на юге Ливана - — оплоте поддерживаемого Ираном движения "Хизбалла", которое он резко критиковал.