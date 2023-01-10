



ООН: казни в Иране - санкционированные государством убийства

Иран использует смертную казнь для запугивания общественности и подавления инакомыслия.



Такое заявление сделали в Управлении ООН по правам человека в Женеве.



Уточняется, что казнь протестующих без надлежащей правовой процедуры приравнивается к санкционированному государством убийству.



"Правительство Ирана использует уголовное преследование и смертную казнь для наказания лиц, участвующих в протестах, чтобы вселить страх в население и подавить инакомыслие, в нарушение международного права в сфере прав человека. Использование уголовных процедур для наказания людей за осуществление их основных прав — например, за участие в демонстрациях или их организацию — равносильно санкционированному государством убийству", — сказал представитель ООН Фолькер Тюрк.



Он отметил, что власти Ирана уже казнили четырех человек в связи акциями протеста, еще две казни запланированы на ближайшее время. По меньшей мере 17 человек тоже приговорены к смертной казни.