



ООН изучает видео с расстрелом украинского военного – оно может быть настоящим

Представитель Управления ООН по правам человека Франс Пресс сделала важное заявление: Организация Объединенных Наций изучает видео с казнью украинского воина российскими оккупантами и считает, что оно может быть настоящим.



"Нам известно о видео, размещенном в социальных сетях, на котором видно, как украинского солдата hors de combat (не в бою, – ред.), очевидно, расстреливают российские вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть настоящим", – цитирует спикера издание The Guardian.



По словам Пресс, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Управление ООН по правам человека задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных.



"По всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнула она.



Напомним, на днях в Сеть попало видео, на котором российские оккупанты расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине". Позже стало известно, что россияне убили военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады Тимофея Шадуру, который с начала февраля считался пропавшим без вести после боевых действий в районе Бахмута Донецкой области.

