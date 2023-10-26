



ООН: гуманитарный кризис в Газа достиг катастрофических масштабов

В Организации Объединенных Наций бьют тревогу из-за ситуации в Газе.



"Гуманитарный кризис и кризис в сфере здравоохранения в Газе достиг катастрофических масштабов", - сообщили в ООН.



Уточняется, что в Газе из-за плохих санитарных условий могут вспыхнуть эпидемии холеры, ветряной оспы, а также может распространиться чесотки и дизентерия.



"Наш моральный долг, требовать беспрепятственного доступа к оказанию жизненно важной помощи", - добавили в ООН.

