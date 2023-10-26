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ООН: гуманитарный кризис в Газа достиг катастрофических масштабов
26.10.2023 20:29 Алина Груднева

ООН: гуманитарный кризис в Газа достиг катастрофических масштабов

В Организации Объединенных Наций бьют тревогу из-за ситуации в Газе.

"Гуманитарный кризис и кризис в сфере здравоохранения в Газе достиг катастрофических масштабов", - сообщили в ООН.

Уточняется, что в Газе из-за плохих санитарных условий могут вспыхнуть эпидемии холеры, ветряной оспы, а также может распространиться чесотки и дизентерия.

"Наш моральный долг, требовать беспрепятственного доступа к оказанию жизненно важной помощи", - добавили в ООН.
 

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