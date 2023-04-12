



ООН: Более 400 мигрантов погибли, пересекая Средиземное море с начала года

Агентство ООН сообщило в среду, что более 400 мигрантов и беженцев утонули в начале 2023 года при попытке пересечь центральное Средиземноморье из Северной Африки в Европу, что является наибольшим числом погибших за последние шесть лет за трехмесячный период .



Международная организация по миграции (МОМ) задокументировала 441 смерть мигранта в период с января по март на самом смертоносном маршруте миграции в мире, но, вероятно, количество занижено. Отмечается, что около половины этих смертей были связаны с задержками в спасательных работах под руководством государства и, в одном случае, с отсутствием какой-либо спасательной операции.



“Сохраняющийся гуманитарный кризис в центральном Средиземноморье недопустим, — заявил генеральный директор МОМ Антонио Виторино. - С 2014 года на этом маршруте зарегистрировано более 20 000 смертей, и я боюсь, что эти смерти стали нормой. Штаты должны отреагировать”.



Тысячи мигрантов, в основном из Африки, отправляются в опасное путешествие от берегов Ливии и Египта, часто на небольших надувных лодках, в поисках лучшей жизни в Европе.



Этот ”центральный” маршрут отличается от западного перехода из Марокко в Испанию.



Часто корабли тонут, как, например, в случае кораблекрушения у южного итальянского региона Калабрия в конце февраля, в результате которого погибли по меньшей мере 72 мигранта.



Кабинет министров Италии во вторник объявил чрезвычайное положение в отношении иммиграции после “резкого роста” потоков через Средиземное море, что было направлено на улучшение управления прибывающими мигрантами и средствами репатриации.





