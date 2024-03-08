



Онлайновая компания Bet365 подверглась проверке в Австралии

Австралийская служба по борьбе с финансовыми преступлениями начала расследование в отношении британской игорной онлайн-компании Bet365.



Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (Austrac) заказал внешний аудит компании в 2022 году.



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Индустрия оказалась под пристальным вниманием после того, как во время пандемии в стране резко возросло число онлайн-ставок.



"Предприятия, не имеющие адекватных процессов для управления этими рисками, становятся уязвимыми для злоумышленников", - говорит Брендан Томас, генеральный директор Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (Austrac).



Austrac проводит расследования в отношении банков, казино и букмекерских контор, чтобы убедиться в том, что они имеют надежные системы соблюдения нормативных требований, не позволяющие им получать прибыль от преступных доходов.



Владелец Ladbrokes компания Entain также находится под следствием в Австралии с 2022 года, а другой соперник Sportsbet подвергается внешнему аудиту.



Согласно австралийскому законодательству, компании должны оценивать клиентов и отслеживать их финансовые операции, чтобы выявлять, смягчать и управлять риском того, что они могут заниматься отмыванием денег или финансированием терроризма.



Компании, уличенные Austrac в слабых системах контроля, могут быть оштрафованы.

