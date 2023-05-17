



“Он ненавидит человечество”: Илон Маск сравнил Сороса со злодеем из комиксов

Илон Маск написал в Twitter, что Джордж Сорос “ненавидит человечество”, сравнив миллиардера и прогрессивного мегадонора с Магнето, злодеем из комиксов, который фигурирует в сериале Marvel “Люди Икс”.



Нападки на Сороса начались после того, как Twitter столкнулся с критикой за свою политику разжигания ненависти после того, как Маск приобрел платформу в прошлом году. Сорос, миллиардер и прогрессивный мегадонор, находится в центре множества антисемитских теорий заговора.



Как и Сорос, персонаж Магнето пережил Холокост. В ответ Брайан Крассенштейн, либеральный еврейский журналист, отметил эту параллель: “Опыт Магнето, выжившего во время Холокоста, сформировал его точку зрения, а также его глубину и эмпатию”





Soros reminds me of Magneto — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2023

“Сорос непрестанно подвергается нападкам за его добрые намерения, которые некоторые американцы считают плохими только потому, что они не согласны с его политическими взглядами”, – добавил Крассенштейн.На что Маск ответил: “Это не благие намерения. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество”.Интересно, что в тот же день, когда были опубликованы твиты Маска, семейный инвестиционный фонд Сороса обналичил свои инвестиции в Tesla, компанию по производству электромобилей Маска.92-летний Сорос долгое время был мишенью консерваторов за поддержку прогрессивных идей и политиков в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. За последнее десятилетие некоторые упреки перекликаются с антисемитскими теориями заговора, изображая инвестора сатанистом, и обвиняя его в стремлении к власти над миром и в содействии Холокосту.Эти теории заговора усилились после избрания президентом Трампа, который сделал Сороса центром своей предвыборной рекламы и неустанно изображал Сороса злодеем.