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"Оливковые ветви": делегация ЦАХАЛа возвращается из Турции | Фото: ЦАХАЛ
12.02.2023 18:36 Алина Груднева

"Оливковые ветви": делегация ЦАХАЛа возвращается из Турции

Армия обороны Израиля завершает поисково-спасательную операцию под названием "Оливковые ветви" в Турции и возвращается в Израиль.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"По прошествии шести дней поисково-спасательная делегация ЦАХАЛа завершает свою деятельность, в ходе которой из мест стихийных бедствий были спасены 19 живых людей. Делегация вернется в Израиль в ближайшие дни", - сказано в сообщении.

Уточняется, что военные медики продолжат спасать жизни и лечить раненых в Турции.

Напомним, ранее стало известно, что в Израиль из Турции также возвращается делегация организации экстренного реагирования United Hatzalah на фоне угрозы в сфере безопасности.

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