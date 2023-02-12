"Оливковые ветви": делегация ЦАХАЛа возвращается из Турции
Армия обороны Израиля завершает поисково-спасательную операцию под названием "Оливковые ветви" в Турции и возвращается в Израиль.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"По прошествии шести дней поисково-спасательная делегация ЦАХАЛа завершает свою деятельность, в ходе которой из мест стихийных бедствий были спасены 19 живых людей. Делегация вернется в Израиль в ближайшие дни", - сказано в сообщении.
Уточняется, что военные медики продолжат спасать жизни и лечить раненых в Турции.
Напомним, ранее стало известно, что в Израиль из Турции также возвращается делегация организации экстренного реагирования United Hatzalah на фоне угрозы в сфере безопасности.