"Оливковая ветвь": число спасенных ЦАХАЛом в Турции возросло до 17
Поисково-спасательная группа ЦАХАЛа, работающая на пострадавшем от землетрясений юго-востоке Турции, спасла уже 17 человек из-под завалов разрушенных зданий.
Сегодня, 9 февраля, зону бедствия посетил командующий Службой Тыла генерал-майор Рафи Мило.
Его проинформировали о процессе поисково-спасательной операции, в ходе которой 17 турецких мирных жителей были извлечены из-под обломков.
На месте бедствия работают около 450 солдат, в том числе в развернутом в четверг полевом госпитале. Ожидается, что сегодня вечером он примет первых пациентов.
מפקד פיקוד העורף, אלוף רפי מילוא, ביקר היום בטורקיה וקיים הערכת מצב עם משתתפי משלחת צה״ל ״ענפי זית״.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 9, 2023
במהלך הביקור הוצגה למפקד פיקוד העורף סקירה על מאמצי החילוץ בשטח במהלכם חולצו עד כה 17 לכודים חיים, ועל פעילות משלחת הסיוע הרפואית pic.twitter.com/vzP7YU6muz