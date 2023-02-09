



"Оливковая ветвь": число спасенных ЦАХАЛом в Турции возросло до 17

Поисково-спасательная группа ЦАХАЛа, работающая на пострадавшем от землетрясений юго-востоке Турции, спасла уже 17 человек из-под завалов разрушенных зданий.



Сегодня, 9 февраля, зону бедствия посетил командующий Службой Тыла генерал-майор Рафи Мило.



Его проинформировали о процессе поисково-спасательной операции, в ходе которой 17 турецких мирных жителей были извлечены из-под обломков.



На месте бедствия работают около 450 солдат, в том числе в развернутом в четверг полевом госпитале. Ожидается, что сегодня вечером он примет первых пациентов.