



"Оливковая ветвь": ЦАХАЛ спас девочку в Турции

Израильские военные поисково-спасательные группы в рамках операция "Оливковая ветвь" в Турции спасли из-под завалов обрушившегося в результате землетрясения здания 7-летнюю девочку.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Дядя спасенного ребенка, чтобы отблагодарить израильских спасателей из Службы тыла, вручил одному из них старинную монету.



В настоящее время израильской спасательной миссии удалось достать живыми из-под завалов 12 человек.

תמונות מפעילות המשלחת: pic.twitter.com/smWHc4ZkGA — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 9, 2023