"Оливковая ветвь": ЦАХАЛ спас девочку в Турции
Израильские военные поисково-спасательные группы в рамках операция "Оливковая ветвь" в Турции спасли из-под завалов обрушившегося в результате землетрясения здания 7-летнюю девочку.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Дядя спасенного ребенка, чтобы отблагодарить израильских спасателей из Службы тыла, вручил одному из них старинную монету.
В настоящее время израильской спасательной миссии удалось достать живыми из-под завалов 12 человек.
תמונות מפעילות המשלחת: pic.twitter.com/smWHc4ZkGA— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 9, 2023
תמונות של מחנה משלחת צה״ל "ענפי זית" בטורקיה: pic.twitter.com/CvEHzivkNr— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 9, 2023