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"Оливковая ветвь": ЦАХАЛ спас девочку в Турции
09.02.2023 17:13 Алина Груднева

"Оливковая ветвь": ЦАХАЛ спас девочку в Турции

Израильские военные поисково-спасательные группы в рамках операция "Оливковая ветвь" в Турции спасли из-под завалов обрушившегося в результате землетрясения здания 7-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Дядя спасенного ребенка, чтобы отблагодарить израильских спасателей из Службы тыла, вручил одному из них старинную монету.

В настоящее время израильской спасательной миссии удалось достать живыми из-под завалов 12 человек.

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