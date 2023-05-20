



Около 500 человек эвакуированы из-за лесного пожара в Испании

Около 500 человек были эвакуированы из своих домов из-за лесного пожара, который на сегодняшний день сжег 8500 гектаров земли в юго-западном испанском регионе Эстремадура, согласно источникам местных властей в субботу.



Министерство экологического перехода Испании подтвердило, что 250 региональных пожарных и 165 членов подразделения экстренного реагирования испанских вооруженных сил в настоящее время ведут борьбу с огнем, а также при поддержке 10 землеройных машин, шести самолетов, восьми вертолетов и 23 транспортных средств.



Пожар вспыхнул в среду вечером в районе Лас-Хурдес в Эстремадуре, где лесные пожары в июле 2022 года опустошили 5000 гектаров и вышли из-под контроля из-за сильного ветра и засушливых условий.



Деревни Кадальсо, Дескаргамария, Робледильо-де-Гата и некоторые районы Торресилья-де-Лос-Анджелес и Овехуэла были эвакуированы в качестве меры предосторожности, а три основные дороги были закрыты.



Гильермо Фернандес Вара, президент региона Эстремадура, посетил пострадавший район в пятницу и сказал, что пожар был вызван "человеческими или материальными ресурсами", но "ветер силой до 60 км в час делают его невероятно трудным для тушения".



Согласно данным Европейской информационной системы по лесным пожарам (EFFIS), в 2023 году в Испании от лесных пожаров уже пострадало около 66 000 га земли. В 2022 году лесные пожары в Испании уничтожили почти 310 000 га земли.



Правительство Испании недавно утвердило пакет в размере 2,2 миллиарда евро (2,38 миллиарда долларов США), чтобы помочь справиться с продолжающейся засухой.

