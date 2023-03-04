



Около 20 человек пострадали в ДТП по всей стране

С вечера пятницы по утро субботы в автомобильных авариях по всему Израилю пострадало много людей.



В частности 10 человек получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей на шоссе 55 возле палестинской деревни Наби-Ильяс в Иудее и Самарии в пятницу вечером, сообщают СМИ. 28-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а остальные девять получили легкие ранения.

Парамедики прибыли на место происшествия и доставили мужчину в медицинский центр Меир в Кфар-Сабе, а остальные девять человек были эвакуированы Палестинским обществом Красного Полумесяца.



Еще семь человек получили ранения в другой автомобильной аварии между израильским автомобилем и двумя палестинскими автомобилями на шоссе 60 в ту же ночь.Среди раненых двое израильтян и пятеро палестинцев. Двое израильтян в возрасте 40 и 13 лет были эвакуированы с места происшествия медиками в тяжелом состоянии. Остальные раненые были эвакуированы Красным Полумесяцем, двое из них без сознания.



Кроме того, на шоссе 31 в Араде перевернулся автомобиль с малышом двух с половиной лет. Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Женщина 30 лет - в легком состоянии. Они доставлены в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве.



Также СМИ сообщают о несчастном случае в результате перестрелки в Бейт-Хагаи. 65-летний мужчина был ранен в ногу, вероятно, в результате обстрела, когда ехал по израильскому поселению Бейт-Хагай. Парамедики эвакуировали его в больницу Шаарей Цедек.









