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На заправке ОККО отказали в обслуживании хасидам: видео
29.09.2022 15:11 Ольга Белозерова

На заправке ОККО отказали в обслуживании хасидам: видео

На ОККО (сеть заправок) отказывают в обслуживании хасидам. 

Об этом сообщают Объединенная еврейская община Украины и Фонд имени Рабби Нахмана.

Как утверждается, инцидент произошел сегодня, 29 сентября, на АЗС "ОККО" возле города Яворов во Львовской области. На видео видно, что хасидов даже не пускают в помещение.

"Это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Статья 161-я Уголовного кодекса Украины. Также данные действия являются проявлением антисемитизма согласно Закону "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", - говорится в заявлении ОЕОУ. 

 

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