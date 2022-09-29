



На заправке ОККО отказали в обслуживании хасидам: видео

На ОККО (сеть заправок) отказывают в обслуживании хасидам.



Об этом сообщают Объединенная еврейская община Украины и Фонд имени Рабби Нахмана.



Как утверждается, инцидент произошел сегодня, 29 сентября, на АЗС "ОККО" возле города Яворов во Львовской области. На видео видно, что хасидов даже не пускают в помещение.



"Это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Статья 161-я Уголовного кодекса Украины. Также данные действия являются проявлением антисемитизма согласно Закону "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", - говорится в заявлении ОЕОУ.



