



Охранники ночного клуба Тель-Авива ранены за отказ пропустить посетителей

Два охранника получили ранения средней степени тяжести в ночном клубе Тель-Авива в результате стрельбы, открытой группой, которую они не пропустили в клуб. Об этом сообщила полиция Израиля рано утром 8 сентября.



Согласно первоначальным данным, группа покинула место происшествия после того, как им отказали во входе в “Арт-клуб” на юге Тель-Авива, а затем вернулась с огнестрельным оружием и открыла огонь по охранникам.



Оба были экстренно доставлены в городскую больницу “Ихилов”. Полиция начала расследование инцидента и провела осмотр места стрельбы.

