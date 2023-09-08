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Охранники ночного клуба Тель-Авива ранены за отказ пропустить посетителей
08.09.2023 09:42 Наталья Богинская

Охранники ночного клуба Тель-Авива ранены за отказ пропустить посетителей

Два охранника получили ранения средней степени тяжести в ночном клубе Тель-Авива в результате стрельбы, открытой группой, которую они не пропустили в клуб. Об этом сообщила полиция Израиля рано утром 8 сентября.

Согласно первоначальным данным, группа покинула место происшествия после того, как им отказали во входе в “Арт-клуб” на юге Тель-Авива, а затем вернулась с огнестрельным оружием и открыла огонь по охранникам.

Оба были экстренно доставлены в городскую больницу “Ихилов”. Полиция начала расследование инцидента и провела осмотр места стрельбы.
 

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