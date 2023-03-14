



Охранник пирса в Ашкелоне рассказал об обрушении крана

Охранник, пострадавший при падении крана в море, воспроизвел в интервью журналистам 12-го канала драматическую цепь событий, произошедших вчера на Ашкелонской электростанции.



Охранник рассказал, что около 23:10 начался сильный дождь, сопровождаемый сильным ветром. Находясь на посту охраны на пирсе, он почувствовал, что пирс сильно трясет. "Два сотрудника Электрической компании зашли на пост охраны, и примерно через полминуты начались сильные вибрации, и я увидел, как кран сорвался с места и отсоединился от поверхности", - рассказал охранник. "Сотрудники электрической компании начали бежать к офисному зданию, расположенному к востоку от станции. Охранник залез под стол, начались толчки, и он почувствовал, что еще через секунду станция рухнет в воду."



"Через несколько мгновений охранник стоял и искал контакт для сообщения, а положение было противоположным", - продолжил очевидец, получивший легкую травму. "Нажал две тревожные кнопки, но они не сработали. Я взял свое оружие и личное снаряжение и увидел, что пирс расколот. Я выбрался через окно и побежал в западном направлении. Я заметил трап, который был заблокирован со стороны корабля, поэтому я перебросил сумку через барьер и перепрыгнул через барьер на корабль." .





На корабле он встретил моряков и попросил их о помощи. "Пока члены экипажа судна оказывали мне помощь, прибыл другой моряк и услышал крики из-под обломков", - рассказал охранник. "Я выбежал наружу и заметил человека, стоящего на разрушенном кране. Я позвонил начальнику и ввел его в курс дела, сохраняя с ним зрительный контакт. Я попросил у матросов фонарик, показал на рабочего и направил дрон туда, где он находился".



Помимо охранника, чьи показания были приведены здесь, вчера вечером в больницу был доставлен раненый, его состояние тяжелое. Сейчас силы ищут двух пропавших без вести: один из них - сотрудник Электрической компании, а другой - рыбак, который, как предполагается, находился в своем личном автомобиле на пирсе, когда рухнул кран.



Согласно метеорологическим данным, в момент аварии скорость постоянного ветра в этом месте составляла около 20 км/ч - но был порыв ветра, который иногда возникает при сильной облачности, со скоростью 108 км/ч.