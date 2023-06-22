



Охранник из Лода напоил и изнасиловал шесть малолеток



22 июня полиция сообщила о расследовании, которое велось в течение последних нескольких недель по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних жителем центра страны. Жертвы находились под воздействием наркотиков, которые он им поставлял.



В рамках тайного расследования, которое проводилось в последние недели в полицейском участке Кирьят-Гат в регионе Лакиш, возникло подозрение, что мужчина поставлял наркотики и алкоголь во время совершения сексуальных преступлений против несовершеннолетних в районе города Кирьят-Гат.



Расследование началось по наводке, полученной полицией, и привело к сбору улик подозреваемого, 38-летнего жителя Лода, который работал охранником на строительной площадке в Кирьят-Гате, и был арестован 31 мая, после нескольких сделок по торговле наркотиками, которые он провел с агентами полиции.



В ходе расследования была выявлена переписка подозреваемого с несовершеннолетними в возрасте 14-16 лет. Задержанный использовал несовершеннолетнего, с которым подружился, для поиска других несовершеннолетних, приглашал их на стройку, где снабжал их кристаллическими наркотиками и алкоголем, и, пока они находились под воздействием наркотиков, он совершал с ними серьезные сексуальные преступления - изнасилование, содомию и непристойные действия.



В то же время следователям удалось установить личности шести несовершеннолетних, которые рассказали им о преступлениях, совершенных подозреваемым за последние месяцы.



По словам подозреваемых, девочки и мальчики знакомились с охранником в киоске в городе, и он покупал для них алкоголь. "Он посылал нам сообщения в WhatsApp, чтобы мы пришли на его сайт. Он приносил мне алкоголь и “кристалл” и насиловал меня", - говорит один из мальчиков.



Другая девушка сказала: "Когда я приехала на стройку, он закрыл за собой ворота и посадил меня в трейлер. Он давал мне кристалл и марихуану. Он трогал мое тело, а потом, когда я потеряла сознание, изнасиловал меня".



После завершения расследования и формирования доказательной базы против подозреваемого, вчера в мировом суде Ашкелона обвиняемому было предъявлено обвинительное заключение, и срок его содержания под стражей был продлен до 25.6.23.