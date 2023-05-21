



Охрана не пустила феминисток к Стене Плача со свитком Торы

Феминистская группа "Женщины Стены" в воскресенье утром попыталась проникнуть на площадь Стены Плача со свитком Торы, но была остановлена ​​охранниками.



Фонд наследия Стены Плача заявил: "Небольшая группа Женщин Стены подошла к Стене Плача, вызвала провокации и превратила Стену Плача в место споров". Отмечается, что свиток Торы был конфискован при попытке пронести его к Стене Плача.



Организация "Женщины стены" прокомментировала это: "Охранники раввина Стены Плача схватили и конфисковали свиток Торы Женщин Стены и даже задержали молящуюся, которая направлялась на праздничную молитву Женщин Стены со свитком, как будто она преступница. Это безумие и возмущение, что прямо перед праздником Шавуот, который празднуется в честь дарования Торы, раввин Стены Плача позорит свиток Торы, позорит женскую молитвенную службу и конфискует свиток Торы, предназначенный для чтения Торы женщинами у Стены Плача. Пришло время освободить Стену Плача из рук раввина Стены Плача и обеспечить равенство для женщин в святом месте".



