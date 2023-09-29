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Охота за головами: США обещают $5 млн за информацию об убийстве - видео
29.09.2023 07:52 Евгения Маркова

Охота за головами: США обещают $5 млн за информацию об убийстве - видео

Соединенные Штаты предлагают вознаграждение в пять миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту тех, кто стоит за убийством кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Фернандо Вильявисенсио был застрелен в прошлом месяце вооруженным преступником на предвыборном мероприятии в столица Кито. Стрелок был обезврежен и скончался от ран после перестрелки с силовиками.

Момент убийства попал на камеры:
 

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