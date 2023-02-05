



Огромный пожар в Огайо после крушения товарного поезда - объявлена эвакуация

Крушение товарного поезда в штате Огайо около деревни Восточная Палестина, недалеко от границы штата Пенсильвания, вызвало большой пожар. Загорелись 50 из 100 вагонов состава, сошедшие с рельсов.



Поезд перевозил различные грузы из Мэдисона, штат Иллинойс, в Конвей, штат Пенсильвания, говорится в заявлении железнодорожного оператора Norfolk Southern в субботу. Информации о том, что стало причиной крушения, не поступало. О пострадавших не сообщалось.



Мэр деревни Восточная Палестина Трент Конауэй объявил чрезвычайное положение и эвакуацию местных жителей, сославшись на "крушение поезда с опасными материалами". По его словам, качество воздуха контролируется на всей прилегающей территории в одну милю.



Norfolk Southern сообщила, что 20 вагонов в составе поезда были классифицированы как перевозящие "опасные материалы", то есть грузы, которые могут представлять любую опасность, "включая легковоспламеняющиеся, горючие или экологические риски".



Пожарные были отозваны из непосредственной близости к очагу пожара из-за рисков, которые представляет горение "опасных грузов". Наблюдение за пожаром продолжается с помощью дронов.



Norfolk Southern заявила, что у нее есть персонал, который координирует свои действия с службами экстренного реагирования. В результате пожара образовалось столько дыма, что, по словам местных метеорологов, он был виден метеорологическим радаром.

