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Огромный пожар в британском заповеднике возник из-за барбекю
14.08.2022 01:35 Евгения Маркова

Огромный пожар в британском заповеднике возник из-за барбекю

Для тушения огромного пожара, возникшего в пятницу в Стадленд-Хит в Дорсете были задействованы 90 пожарных.

Пожарно-спасательная служба Дорсета и Уилтшира заявила, что обнаружила среди пепла использованный одноразовый гриль и предположили, что он мог быть вероятной причиной пожара.

Пламя перекинулось через остров Пурбек, вынудив полицию эвакуировать людей с пляж Стадленд.

Бригады работали всю ночь, пытаясь локализовать пожар.

Заповедник Стадленд-Хит является местом особого научного интереса и домом для всех шести видов местных британских рептилий, включая редкую и находящуюся под угрозой исчезновения песчаную ящерицу и гладкую змею.

Стремясь сократить количество используемых одноразовых барбекю, несколько сетей супермаркетов прекратили их продажу во время сильной жары в Великобритании.
 

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