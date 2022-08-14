Огромный пожар в британском заповеднике возник из-за барбекю
Для тушения огромного пожара, возникшего в пятницу в Стадленд-Хит в Дорсете были задействованы 90 пожарных.
Пожарно-спасательная служба Дорсета и Уилтшира заявила, что обнаружила среди пепла использованный одноразовый гриль и предположили, что он мог быть вероятной причиной пожара.
Пламя перекинулось через остров Пурбек, вынудив полицию эвакуировать людей с пляж Стадленд.
Бригады работали всю ночь, пытаясь локализовать пожар.
Заповедник Стадленд-Хит является местом особого научного интереса и домом для всех шести видов местных британских рептилий, включая редкую и находящуюся под угрозой исчезновения песчаную ящерицу и гладкую змею.
Стремясь сократить количество используемых одноразовых барбекю, несколько сетей супермаркетов прекратили их продажу во время сильной жары в Великобритании.