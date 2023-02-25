



Огромный лесной пожар на Кубе не могут потушить восьмой день

Кубинские пожарные, самолеты и вертолеты Сил обороны продолжают тушение крупномасштабного лесного пожара, который бушует восьмой день на востоке острова, пишет Reuters.



Пожар, начавшийся в субботу, охватил большие площади и нанес значительный ущерб лесным территориям и кофейным плантациям в горах Пинарес-де-Майари в провинции Ольгин, примерно в 800 км к востоку от Гаваны.



Он также нанес большой ущерб дикой природе и растениям, сказал Рейньер Рамирес, специалист Министерства науки, технологий и окружающей среды Кубы.



"Это крупномасштабный пожаром, и в настоящее время он продолжает распространяться", — сказал Рамирес местному телеканалу Telecristal из Ольгина.



Огонь приближается к национальному парку Менсура-Пилото, который занимает площадь около 8 480 гектаров.



Местные власти пытаются предотвратить распространение огня за пределы провинции Ольгин на соседнюю провинцию Сантьяго-де-Куба.



Куба уже сообщила о 80 лесных пожарах в январе, что, по словам местных властей, является высоким показателем. Пинар-дель-Рио и Артемиса в западной зоне, а также Камагуэй и Ольгин в центрально-восточной части страны были наиболее пострадавшими районами.