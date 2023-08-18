



Огромные клопы захватывают роскошные отели Лас-Вегаса

Гости престижных отелей Лас-Вегаса, где цена номер достигает 40 тысяч долларов, выразили недовольство из-за присутствия постельных клопов. Даже участники мирового покерного чемпионата стали жертвами этих насекомых. Об этом сообщает Daily Mail.



Атака клопов затронула гостей семи известных гостиниц в столице азартных игр. Туристы делятся в социальных сетях фотографиями покусанных ног и рук, требуя компенсации от администрации гостиниц. Согласно свидетельствам пострадавших, размеры клопов в Лас-Вегасе достигают размеров крупных яблочных семян.



Однако, гостиницы не спешат возмещать ущерб, утверждая, что сами туристы могут приносить насекомых с собой.



“Каждый день в Вегас приезжают тысячи людей, и клопы могут попасть в номера с вещами гостей. Это способствует их распространению в отелях”, – прокомментировал нашествие насекомых менеджер одного из отелей в интервью Trambler.



Он также подчеркнул, что персонал гостиниц поддерживает чистоту в номерах и следит за порядком, и они сами не могут понять, откуда берутся насекомые.

