



Ограбление людей переживших Холокост: подозреваемый задержан

Правоохранители задержали 60-летнего жителя Ришон ле-Циона, который подозревается в ограблении квартиры пожилых людей, переживших Холокост.



Около двух недель назад в полицию поступило заявление от хозяев квартиры, которые сообщили, что их жилище было взломано, а ценные вещи были украдены.



Факт ограбления был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Сообщается, что грабителей было двое.



О задержании второго подозреваемого пока не сообщается.

