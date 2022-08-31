Ограбление людей переживших Холокост: подозреваемый задержан
Правоохранители задержали 60-летнего жителя Ришон ле-Циона, который подозревается в ограблении квартиры пожилых людей, переживших Холокост.
Около двух недель назад в полицию поступило заявление от хозяев квартиры, которые сообщили, что их жилище было взломано, а ценные вещи были украдены.
Факт ограбления был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Сообщается, что грабителей было двое.
О задержании второго подозреваемого пока не сообщается.