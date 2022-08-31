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Ограбление людей переживших Холокост: подозреваемый задержан
31.08.2022 16:45 Александр Юзовский

Ограбление людей переживших Холокост: подозреваемый задержан

Правоохранители задержали 60-летнего жителя Ришон ле-Циона, который подозревается в ограблении квартиры пожилых людей, переживших Холокост.

Около двух недель назад в полицию поступило заявление от хозяев квартиры, которые сообщили, что их жилище было взломано, а ценные вещи были украдены.

Факт ограбления был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Сообщается, что грабителей было двое.

О задержании второго подозреваемого пока не сообщается.
 

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