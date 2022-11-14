



Ограбление базы ЦАХАЛа на Голанах: арестованы солдаты

Неизвестное количество солдат ЦАХАЛа было арестовано израильской полицией по подозрению в том, что они помогали в краже боеприпасов с базы "Цновар" на Голанах.



Следствие считает, что израильские солдаты сотрудничали с грабителями, сообщает Jerusalem Post.



Полиция также арестовала подозреваемых из города Туба-Зангария.



После первоначального расследования инцидента ЦАХАЛ в настоящее время изучает возможность того, что воры получили инсайдерскую информацию от некоторых задержанных солдат, которые служат на базе.



Начальник Северного командования ЦАХАЛа Ури Гордин создал комиссию для расследования кражи и изучения всех факторов, которые могли привести к инциденту.



