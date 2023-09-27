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Огненный террор: на границе с Газой вспыхнули новые пожары
27.09.2023 16:25 Алина Груднева

Огненный террор: на границе с Газой вспыхнули новые пожары

Днем, 27 сентября, в лесу недалеко от границы с Газой вспыхнули два пожара.

По версии сотрудников пожарно-спасательной службой, возгорания, предположительно, произошли из-за зажигательных шаров, запущенных террористами.

"Пожарные работают над тушением возгорания", - сказано в сообщении.
 

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