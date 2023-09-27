Огненный террор: на границе с Газой вспыхнули новые пожары
Днем, 27 сентября, в лесу недалеко от границы с Газой вспыхнули два пожара.
По версии сотрудников пожарно-спасательной службой, возгорания, предположительно, произошли из-за зажигательных шаров, запущенных террористами.
"Пожарные работают над тушением возгорания", - сказано в сообщении.
שתי שריפות הוצתו ביער בארי של קק״ל בעוטף עזה - קיים חשד שנגרמו מבלוני תבערה. כוחות כיבוי פועלים במקום@Itsik_zuarets (צילום: עובדי ויערני קק״ל) pic.twitter.com/njl5RKQURY— כאן חדשות (@kann_news) September 27, 2023