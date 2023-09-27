



Огненный террор: на границе с Газой вспыхнули новые пожары

Днем, 27 сентября, в лесу недалеко от границы с Газой вспыхнули два пожара.



По версии сотрудников пожарно-спасательной службой, возгорания, предположительно, произошли из-за зажигательных шаров, запущенных террористами.



"Пожарные работают над тушением возгорания", - сказано в сообщении.

