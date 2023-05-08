



Огненные смерчи в курганской области

Вторые сутки в Кургане и на территории региона полыхают масштабные пожары. Количество уничтоженных из-за пожаров строений выросло до 42. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и СНТ в районе Кировского моста. В области эвакуации прошли в деревнях Юлдус и Плоская (Шадринский МО), селе Кодское (Шатровский МО), деревнях Редькино (Белозерский МО) и Сладко-Карасинское (Мишкинский МО). В Курган вылетел глава МЧС Александр Куренков.



Погибли четыре человека.



В Курганской области ограничили движение транспорта по автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган.



Госавтоинспекция информирует об ограничении движения автотранспорта на территории Каргапольского и Шадринского округов.



Для движения транспорта закрыт участок с 239 по 266 километр автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в районе Ялдусовского кольца, сообщили в областном ГИБДД.