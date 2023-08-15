



Оформили 100-% инвалидность и ходили на пилатис. Мошенничество с Битуах Леуми

53-летняя женщина и три ее дочери были арестованы 15 августа по подозрению в мошенничестве с Битуах Леуми и получении пособий по инвалидности на миллионы шекелей из государственных фондов.



Согласно подозрению, женщины подделывали медицинские документы и представлялись медицинским комиссиям ложные сведения, чтобы получать 100% пособий по инвалидности - при том, что они здоровы, занимаются пилатесом и даже торгуют наркотиками.



Полиция начала тайное расследование после того, как Битуах Леуми получил информацию о матери, ее дочерях и еще двух женщинах - по всей видимости, сестрах матери, которые утверждали, что им полагается пособие по инвалидности, в то время как они вели нормальный образ жизни, не имея никаких ограничений.



После нескольких месяцев наблюдения и сбора материалов на подозреваемых - вчера расследование стало достоянием гласности. В ходе наблюдения был собран большой материал о способе подделки документов и деятельности мошенниц в повседневной жизни, которая полностью противоречит тому, что было сообщено в Битуах Леуми.



При обыске в доме матери были изъяты наркотики типа каннабис в количестве, не предназначенном для личного потребления, и более 17 тыс. шекелей наличными. Также при обыске у одной из дочерей были изъяты винтовка и пневматический пистолет, которые она прятала в шкафу с одеждой. В соответствии с продолжением расследования подозреваемые будут доставлены на слушания в окружной суд, а полиция намерена конфисковать их имущество и активы.