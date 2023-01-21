



Офис КСИР выявлен в еврейском районе Лондона

Офис Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был обнаружен в еврейском районе Лондона.



Об этом сообщает Jewish Chronicle.



Председатель специального комитета британского парламента по иностранным делам призвал правительство срочно закрыть лондонский офис КСИР, который иранский режим использует в качестве информационно-пропагандистского центра.



По словам депутата от консерваторов Алисии Кернс, "Исламский центр Англии" (ICE) в Майда-Вейл используется Тегераном в гнусных целях. Она подчеркнула, что Корпус стражей исламской революции отвечает за финансирование Ираном террористических организаций ХАМАС и "Хизбалла", а также ядерной и ракетной программы.



Депутат призвала премьер-министра Великобритании Риши Сунака внести КСИР в список запрещенных террористических организаций. Она пояснила, что ICE несет ответственность за преследование иранских диссидентов, проживающих в Великобритании.



Главой организации является представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Сейед Мусави, который во время проповеди в центре назвал протестующих в Исламской Республике "солдатами сатаны". Также к закрытию центра призвал Фонд общественной безопасности Великобритании.



"Абсурдно, что этому центру, расположенному в самом центре еврейской общины Лондона, разрешено продолжать свою деятельность, и еще более возмутительно, что это зарегистрированная благотворительная организация, учитывая ее прочные связи с правительством Ирана — правительством с большим стажем антисемитизма, отрицания Холокоста и терроризма против еврейских общин", - возмутились в фонде.