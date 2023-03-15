



Официанта в Эйлате обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

В среду, 10 марта, 26-летнему официанту из Эйлата предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней.



По версии следствия, мужчина познакомился со своей жертвой в ресторане, где работал.



В обвинительном заключении сказано, что несколько недель назад 17-летняя заявительница прибыла со своей семьей в ресторан.



Вечером, по ее просьбе, обвиняемый дал девушке свой номер телефона, а позже по договоренности, когда он закончил свою смену, они встретились и пошли к нему на квартиру.



Будучи в квартире, они распивали алкогольные напитки. В итоге, мужчина дважды изнасиловал девушку, несмотря на сопротивление с ее стороны.

