



Офицеры ЦАХАЛа отсидят срок в военной тюрьме за выход на стрельбище голыми

В воскресенье трое офицеров ЦАХАЛа предстали перед вышестоящим офицером для вынесения приговора после участия в инциденте, в котором двое из них явились на стрельбища в обнаженном виде.



Командир стрельбища, допустивший непристойное поведение, был приговорен к 21 дню военной тюрьмы. Характер его службы, если она сможет продолжаться после тюремного заключения, будет рассмотрен его командиром дивизии.



Двое офицеров, которые были пойманы голыми за стрельбой из оружия, также были приговорены к 21 суткам тюремного заключения с последующим отстранением от участия в боевых действиях на четыре месяца.



"Это серьезный инцидент, который не соответствует ценностям ЦАХАЛа", — заявил на прошлой неделе пресс-секретарь ЦАХАЛа.