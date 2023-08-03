



Офицеру ЦАХАЛа предъявлено обвинение в торговле кокаином и краже гранат

Армейский офицер в звании капитана был обвинен в торговле наркотиками и незаконном хранении оружия, сообщает ЦАХАЛ.



Согласно обвинительному заключению, поданному вчера в военный суд, офицер продал агентам военной полиции кокаин на сумму 100 000 шекелей (27 000 долларов США) трижды в течение двух с половиной месяцев.



У офицера также были обнаружены в доме семь 40-мм гранат, которые он украл на службе.



Офицер был задержан 6 июля и с тех пор находится под стражей.



Хотя прокуратура потребовала продлить срок содержания офицера под стражей до окончания судебного разбирательства, на данном этапе суд постановил оставить его под стражей до 8 августа.

