Хлоя Кардашьян примерила образ "Барби": что из этого вышло
Новости » Происшествия
Офицеру ЦАХАЛа предъявлено обвинение в торговле кокаином и краже гранат
03.08.2023 17:28 Евгения Маркова

Офицеру ЦАХАЛа предъявлено обвинение в торговле кокаином и краже гранат

Армейский офицер в звании капитана был обвинен в торговле наркотиками и незаконном хранении оружия, сообщает ЦАХАЛ.

Согласно обвинительному заключению, поданному вчера в военный суд, офицер продал агентам военной полиции кокаин на сумму 100 000 шекелей (27 000 долларов США) трижды в течение двух с половиной месяцев.

У офицера также были обнаружены в доме семь 40-мм гранат, которые он украл на службе.

Офицер был задержан 6 июля и с тех пор находится под стражей.

Хотя прокуратура потребовала продлить срок содержания офицера под стражей до окончания судебного разбирательства, на данном этапе суд постановил оставить его под стражей до 8 августа.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы