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Девушку из МАГАВа "забыли" в арабской деревне
03.01.2023 19:57 Ольга Белозерова

Девушку из МАГАВа "забыли" в арабской деревне

В арабских соцсетях появилась информация о том, что женщину-офицера МАГАВа "забыли" в арабской деревне Аль-Рам, после того, как там действовали израильские силы безопасности.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Палестинские каналы утверждают, что остальные сотрудники МАГАВа просто забыли об офицере. 

В МАГАВе заявили, что остальные военнослужащие были рядом с женщиной-офицером и находились с ней в "зрительном контакте". 

Начальник МАГАВа Амир Коэн поручил провести расследование инцидента.

 

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