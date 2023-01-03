



Девушку из МАГАВа "забыли" в арабской деревне

В арабских соцсетях появилась информация о том, что женщину-офицера МАГАВа "забыли" в арабской деревне Аль-Рам, после того, как там действовали израильские силы безопасности.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Палестинские каналы утверждают, что остальные сотрудники МАГАВа просто забыли об офицере.



В МАГАВе заявили, что остальные военнослужащие были рядом с женщиной-офицером и находились с ней в "зрительном контакте".



Начальник МАГАВа Амир Коэн поручил провести расследование инцидента.



