



Офицер заснул, бедуины украли имущество ЦАХАЛа и вещи солдат



Корреспондент газеты "Гаарец" Амос Харель сообщил об еще одном случае ограбления ЦАХАЛа бедуинами.



На прошлой неделе, в ночь на 15 сентября в последний день учений на юге горы Хеврон инженерный батальон ночевал в открытом поле.



В поле стояли два командирских бронетранспортера-амфибии. В ходе учений солдаты и офицеры расслабились, и количество офицеров в поле “постепенно сократилось. Высшие офицеры покинули учения для того, чтобы готовиться с другими солдатами соединения к праздникам Тишрей.



На месте остался лишь один вооруженный офицер с несколькими безоружными солдатами, в том числе и девушками.



Офицер, вопреки инструкциям, отменил караулы для солдат и послала их спать, сказав, что будет охранять лагерь сам. Тем не менее очень скоро он и сам заснул - и пока он спал, у солдат украли бронежилеты, каски и личные вещи.



Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что “инцидент расследуется и будут приняты дисциплинарные меры”.