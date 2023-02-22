



Офицер полиции Израиля арестован по подозрению в участии в перестрелке

Офицер полиции из Арада был арестован в понедельник вечером по подозрению в причастности к перестрелке и драке между двумя кланами, в результате которых двое человек получили ранения. Об этом сообщает канал N12.



Подозреваемый помещен под домашний арест на время проведения внутреннего расследования.



Отец и брат офицера также арестованы.



Адвокат подозреваемого Мохаммад Рахель заявил, что семья "абсолютно нормальная" и не имеет никаких связей с преступниками.



Перестрелка произошла после того, как две соседние семьи поссорились из-за использования электричества. Два человека — один тяжелораненый и один средней тяжести — госпитализированы.