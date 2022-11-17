



Офицер полиции: Бен Симон скрывался, он шокирован арестом

Шмуэль Шарвит, начальник отдела оперативной координации в разведывательном управлении полиции Израиля, прокомментировал арест в ЮАР "самого разыскиваемого израильского бандита", Янива Бен Симона.



Шарвит сообщил, что Бен Симон скрывался: "В последние годы он жил в подполье и знал, что его разыскивают. Он был шокирован арестом", - сказал он.



По словам старшего инспектора Шарвита, "против Бен Симона есть улики по делу 512". Он отметил, что "Бен Симон подозревается в покушении на убийство, импорте крупных партий наркотиков и руководстве преступной организацией". Вместе с Бен Симоном были арестованы еще семь израильских преступников. "Этот парень действительно живет в Южной Африке, но занимается делами, связанными с Израилем", - сказал офицер.