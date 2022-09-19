



Офицер МАГАВа приставил пистолет к голове женщины и изнасиловал ее



Окружной суд Беэр-Шевы признал виновным в изнасиловании с угрозой применения оружия бывшего офицера МАГАВа Уриэля Авитана.



Авитан изнаисловал 20-летнюю девушку из Эйлата. Он познакомился с ней на вечеринке с общими друзьями. Он обманом заманил ее в свою квартиру в Эйлате где угрожая пистолетом изнасиловал ее.



Девушка рассказала родителям и друзьям об изнасиловании немедленно. Она подала заявление в полицию через полтора года.



Авитан утверждал, что речь идет о “сексе по взаимному согласию сторон”. В ходе суда выяснилось, что жертва через несколько часов после изнасилования написала Авитану в Инстаграм: “Я не могу поверить, что ты это со мной сделал”. Авитан в ответ написал, что он сожалеет и хочет исправить ситуацию. Именно это признание стало основной уликой против него в ходе суда.