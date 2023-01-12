



Офицер ЦАХАЛа арестован по подозрению в кумовстве

Офицер Армии обороны Израиля арестован по подозрению в кумовстве.



По данным "Кан", предполагается, что он помог родственнику устроиться на работу в подразделении генштаба ЦАХАЛа.



Он был арестован в конце декабря и через несколько дней освобожден под домашний арест после допроса. Материалы следствия переданы в военную прокуратуру, которая решит в ближайшие дни, предъявлять ли ему обвинения.



"Офицер в звании майора был арестован и привлечен к уголовной ответственности за правонарушения. По окончании расследования выводы будут переданы на рассмотрение в военную прокуратуру. Офицер был отстранен от занимаемой должности", - сообщил представитель ЦАХАЛа.

