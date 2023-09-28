



Одобрено использование шпионского ПО для расследования убийства бедуинской семьи

Юридический советник Гали Бахарав-Миара в четверг, 28 сентября, дала разрешение полиции использовать шпионский инструмент Pegasus при расследовании расстрела пяти членов арабской семьи.



Бахарав-Миара разрешила использовать Pegasus для прослушивания разговоров, но запретила следователям получать данные с устройств, хоть такая возможность есть и у шпионского ПО.



Высокопоставленный представитель полиции сообщил газете Haaretz, что использование шпионского ПО было необходимо в данном случае для “немедленных действий по спасению жизни” на фоне опасений, что убийства в среду приведут к дальнейшему насилию.



Полиция расследует возможную связь между убийствами и еще одним убийством, произошедшим в тот же день, когда средь бела дня в Хайфе застрелили мужчину.