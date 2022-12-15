



Одноклассники тяжело раненного в школе в Реховоте: бандиты приходили и раньше

Семья мальчика тяжело раненого ножом в школе в Реховоте разместила в социальных сетях несколько сообщений, в которых они просят пользователей молиться за его здоровье.



Одно из сообщений гласило: "Мой любимый младший брат серьезно ранен. Я прошу вас молиться за него".



А', ученик средней школы, сказал "Маариву", что "хотя я и не учился с этим мальчиком в одном классе, здесь все всех знают. То, что произошло, просто невероятно. Учителя и охранник, которые были здесь, ничем не могли помочь. Только задним числом все они пытаются проанализировать ситуацию".



Х., другой студент, сказал, что "мой брат - хороший друг пострадавшего, и я знаю, что он и другие хотят навестить его в больнице. Я надеюсь, что он поправится. Я понял, что семья разбита. Иногда для нас это звучит странно, но такова реальность. Ситуация опасная. Сегодня любой может убить, не моргнув глазом".



Несколько студентов учебного заведения сказали, что, по всей видимости, подозреваемые являются членами преступной организации. "Это не первый раз, когда они приходят в школу, чтобы подраться с учениками. Есть какой-то конфликт, члены преступного клана приходят и устраивают здесь беспорядки".

