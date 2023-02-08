



Одноклассники рассказали о странностях матери девочки, устроившей резню в Химках

Журналистам удалось побеседовать с двумя одноклассниками 11-летней девочки, которая с ножом напала на бывшую подругу в школьном туалете лицея и нанесла ей множество ударов. Дети рассказали о семье девочки, отметив, что в последнее время ее мать стала вести себя странно.



Ученики сообщили, что раньше у напавшей на одноклассницу школьницы было обычное имя, но за несколько месяцев до трагедии мать изменила ей имя на новое, принадлежащее персонажу компьютерной игры.



Изменила свои персональные данные и сама мать, став Алларией вместо Аллы. Ранее женщина преподавала уроки рукоделия в лицее, где училась ее дочь. Однако, Аллария стала вести себя неадекватно, у нее возникли конфликты в школе, из-за чего она и прекратила вести занятия.



По информации СМИ, мать просила у журналистов 15 миллионов рублей за свой комментарий для прессы. Эти деньги она обещала направить на лечение пострадавшей от рук ее дочери.