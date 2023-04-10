



Одного из лидеров протестов вызвали на допрос после поста в Twitter

Организаторы протестов против правовой реформы на улице Каплан в Тель-Авиве заявили, что полиция вызвала для допроса Роя Неймана, одного из лидеров протестного движения. Поводом для допроса, видимо, стал пост, который он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.



Его адвокат Габи Ласки заявил: "Вместо того, чтобы бороться с терроризмом, насилием и подстрекательством, направленным против демонстрантов каждый день, полиция имеет дело с теми, кто ведет ненасильственную демократическую борьбу".



"Это политическое преследование, призванное заставить замолчать и запугать тех, кто критикует правительство и выступает против диктатуры. Это практика тотальных диктатур, и именно так будет выглядеть страна, если реформам будет проведена", - добавил адвокат.

