



ОДКБ о ситуации между Арменией и Азербайджаном: применение силы неприемлемо

В ОДКБ прокомментировали недавнее обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.



В организации заявили, что считают неприемлемым применение силы на границе между двумя государствами. В ОДКБ подчеркнули, что должны использоваться "политико-дипломатические методы", сообщают РИА-Новости.



"Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.



Напомним, что ранее Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ.