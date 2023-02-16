



Один погибший и трое раненых в результате стрельбы в торговом центре в Техасе

Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо, штат Техас, в среду, сообщает ABC News.



По данным полиции Эль-Пасо, выстрелы были произведены в фуд-корте в торговом центре Cielo Vista. В настоящее время один подозреваемый находится под стражей, возможно, есть уже и второй стрелок.



Отмечается, что этот торговый центр расположен недалеко от Walmart, где в августе 2019 года в результате расистской стрельбы погибли 23 человека.



