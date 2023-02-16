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Один погибший и трое раненых в результате стрельбы в торговом центре в Техасе
16.02.2023 09:04 Ирина Демьянова

Один погибший и трое раненых в результате стрельбы в торговом центре в Техасе

Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо, штат Техас, в среду, сообщает ABC News.

По данным полиции Эль-Пасо, выстрелы были произведены в фуд-корте в торговом центре Cielo Vista. В настоящее время один подозреваемый находится под стражей, возможно, есть уже и второй стрелок.

Отмечается, что этот торговый центр расположен недалеко от Walmart, где в августе 2019 года в результате расистской стрельбы погибли 23 человека.

 

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