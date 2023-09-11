



Один из участников группового изнасилования на Кипре бежал в Израиль

На прошлой неделе шесть молодых израильтян были арестованы по подозрению в изнасиловании британской туристки в Айя-Напе. Теперь выяснилось, что в комнате № 59, где происходили расследуемые события, находилось 7 израильтян. Один из молодых людей, который, предположительно, снимал действия своих друзей, сбежал в Израиль до прибытия полиции.



Девушка утверждает, что ее насильно затащили в номер к израильтянам, однако камеры в бассейне отеля не работали, и у следователей нет достаточных доказательств ее версии,



В ходе расследования выяснилось, что помимо шести арестованных израильтян в момент инцидента в номере с ними находился еще один молодой человек. Согласно подозрениям он снимал действия своих друзей на видео. Однако он успел сбежать в Израиль до того, как полиция начала расследование. Правоохранительным органам Кипра известна личность подозреваемого, и в настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции из Израиля.



После инцидента полиция Кипра арестовала 6 подозреваемых. В ходе первоначального допроса и после проведения процедуры опознания в присутствии молодой женщины, в которой она не узнала одного из них, было принято решение отпустить его, а пятерых оставить. Трое из задержанных в стране израильтян подозреваются в изнасиловании, а двое других - в пособничестве изнасилованию, сексуальных домогательствах и непристойных действиях.



