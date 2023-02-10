



Один из нас: Король Чарльз ІІІ показал дырявый носок

Чарльз ІІІ с супругой Камилой посетил мечеть в восточном Лондоне. Король снял обувь на входе, но оконфузился – публика заметила на нем носок с дыркой. Об этом пишет Express.



В среду, 8 февраля, королевская чета побывала в исторической мечети в районе Брик-Лейн. Предполагалось, что визит продемонстрирует желание Чарльза III представлять многокультурную и многоконфессиональную Британию, но общественный резонанс подняла бережливость короля.

🧦 The King and Queen Consort met London’s Bangladeshi community - and at a mosque the frugal King revealed a hole in his sock https://t.co/VKaTuW8iQL — The Telegraph (@Telegraph) February 8, 2023

Чарльз III не раз рассказывал, что не любит выбрасывать старые вещи и латает их, пока это возможно. Похоже, монарх так поступает даже с носками, ведь на его правой ноге заметили дырку. Разумеется, эта деталь резко контрастировала с элегантным образом Чарльза III – длинным черным пальто, классическими синими брюками, белой рубашкой в полоску и ярким галстуком.В сети на этот инцидент отреагировали весьма бурно."Король Чарльз действительно один из нас! У многих из нас есть по крайней мере одна пара дырявых носков", "Такой же, как мы", – так прокомментировали конфуз короля в Twitter.