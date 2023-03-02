



Один из главарей "Аль-Каиды" убит в результате авиаудара США по Йемену

Один из главарей "Аль-Каиды" был убит в результате предполагаемого авиаудара США по раздираемому войной Йемену, сообщили агентству AFP в среду источники в органах безопасности и в местных органах власти.



Хамад бин Хамуд аль-Тамими, лидер террористической организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове", которую Вашингтон считает одним из самых опасных отделений глобальной джихадистской сети, погиб в результате удара вместе с телохранителем, сообщил сотрудник службы безопасности.



По словам чиновника, авиаудар по дому в северной провинции Мариб, который недавно арендовал аль-Тамими, был "очевидно американским".



Представитель властей Мариб, также говорящий анонимно, подтвердил смерть аль-Тамими.



Тамими, саудовец, также известный как Абдель Азиз аль-Аднани, возглавлял руководящий совет АКАП и выступал в качестве "президента консультативного совета и судьи" группы, сообщили источники.



В последние годы АКАП совершила множество террористических атак в Йемене, а также неоднократно угрожала Западу.



В 2015 году группа взяла на себя ответственность за убийства в редакции Charlie Hebdo в Париже, а затем призвала к "нападениям волков-одиночек" на западные цели.



В 2020 году AQAP заявила о декабрьском нападении на военно-морскую базу США в Пенсаколе, штат Флорида, но не представила никаких доказательств.



Лидер АКАП Насер аль-Вухайши был убит в результате удара американской авиации в июне 2015 года. В начале 2020 года США ликвидировали другого лидера группировки, Касима аль-Райми.



В июне прошлого года АКАП объявила о гибели одного из своих командиров Абу Умайра аль-Хадрами в результате авиаудара США в Йемене.

