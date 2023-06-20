



Один человек из исчезнувшей на пути к Титанику подлодки: я "в порядке"

Ирландский исследователь вышел на связь и сообщил, что он “в порядке” после того, как исчезла подводная лодка, которая погружалась к “Титанику” с пятью людьми на борту, пишет The Sun.



Спасатели лихорадочно обыскивают Атлантический океан после исчезновения подводной лодки, которая доставляла туристов к знаменитым обломкам.



Рори Голден, который был первым ирландским дайвером, посетившим место крушения “Титаника” в 2000 году, через соцсети сообщил родным и друзьям: “Я в порядке. Мы все сосредоточены на борту наших друзей”.



В отчаянной попытке найти пропавшую туристическую подводную лодку проводится крупная поисковая операция.



Исследователь из Блэкрока, который, как предполагается, находится в своем пятом посещении места крушения, поблагодарил тех, кто был на связи после известий о шокирующем исчезновении рейса.



Он продолжил: “Я действительно хочу поблагодарить всех, кто пытался отправить мне сообщение и WhatsApp. У нас есть ситуация, которая сейчас является частью масштабной поисково-спасательной операции, проводимой крупными агентствами. Именно на этом мы сейчас сосредоточены. Реакция и предложения помощи во всем мире действительно поразительны и только показывают настоящую доброту людей в такое время. Наши онлайн- и интернет-возможности ограничены, чтобы сохранить пропускную способность доступной для скоординированных усилий, которые имеют место, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Спасибо всем и думайте о хорошем. Так и есть”.



Береговая охрана США подтвердила, что на борту пропавшей субмарины находятся пять человек.



Представитель OceanGate сказал: “Мы изучаем и мобилизуем все варианты, чтобы безопасно вернуть экипаж. Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях. Мы глубоко благодарны за обширную помощь, которую мы получили от нескольких государственных учреждений и глубоководных компаний в наших усилиях по восстановлению контакта с подводным аппаратом. Мы работаем над безопасным возвращением членов экипажа”.



