



Одесский таможенник брал взятки у хасидов

Полиция в Одесской области задержала сотрудника миграционной службы, который требовал взятки от хасидов за выезд из Украины.



Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.



Мужчина был сотрудником управления по борьбе с контрабандой в миграционной службе на КПП "Староказаче-Тудора". По версии следствия, он требовал деньги от перевозчиков за то, чтобы у тех "не возникало проблем" при прохождении таможенного и пограничного контроля.



Неправомерную выгоду он получал от водителей автобусов, которые перевозили паломников из Умани в Кишинев. За пропуск таможенник требовал до 150 долларов.



Взяточника задержали "на горячем", когда он взял 700 долларов. При обыске в его квартире и на рабочем месте были найдены крупные суммы наличными. Сотруднику "миграционки" грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.