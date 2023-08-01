



Очередное убийство в арабском обществе: подросток застрелен в Кафр-Каре

Парень был застрелен в северном городе Кафр-Кара в понедельник, пишет The Times of Israel.



По сообщениям еврейских СМИ, погиб 18-летний житель города, еще двое мужчин получили ранения во время проишествия.



В другом инциденте, произошедшем ранее в понедельник, 43-летний мужчина был ранен в ходе стрельбы в магазине в городе Шфарам и доставлен в больницу в критическом состоянии.



Полиция заявила, что стрельба, по всей видимости, была связана с продолжающимся уголовным спором.



По сообщению новостного сайта Ynet, в больнице Хайфы, куда был доставлен пострадавший, вспыхнули потасовки. Медицинский центр "Рамбам" сообщил, что к обезумевшим родственникам мужчины были вызваны полиция и охрана.



Наблюдательная группа по борьбе с насилием "Инициативы Авраама" заявила, что с начала года по меньшей мере 136 членов арабской общины были убиты в результате насильственных и преступных действий. За аналогичный период прошлого года было всего 66 смертей, отмечается в сообщении.